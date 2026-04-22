PassiveLogic Appoints Joel Harvill as Chief Financial Officer

PassiveLogic ha annunciato la nomina di Joel Harvill come nuovo chief financial officer. Harvill ha un passato in ruoli di rilievo nel settore finanziario e dei mercati dei capitali. La sua esperienza include la gestione di operazioni finanziarie complesse e la supervisione di team dedicati. La nomina mira a rafforzare la strategia finanziaria dell’azienda e a supportare la crescita futura.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Veteran finance and capital markets leader joins company to help scale the future of physical AI and autonomous buildings SALT LAKE CITY, April 22, 2026 PRNewswire — PassiveLogic, the leader in physical AI for autonomous buildings, today announced the appointment of Joel Harvill as Chief Financial Officer. Harvill brings nearly two decades of experience across private credit, corporate finance, treasury, and capital markets, having closed more than $15 billion over the course of his career. His background spans some of the world’s most innovative and complex organizations, including Rivian, Waymo, AIG Investments, BNP Paribas Bank of the West, a credit fund owned by CIT Group, and GE Capital.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - PassiveLogic Appoints Joel Harvill as Chief Financial Officer Notizie correlate Davide Sanzi nominato Chief People Officer di McDonald’s ItaliaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Forzenigo nominato chief operating officer di Angelini Technologies – FameccanicaInizia il percorso professionale nel 1993 in Hewlett Packard, per poi passare nel 1999 a General Electric Power Control, dove è stato operation...