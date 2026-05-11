L'ATP Player Council, il gruppo che rappresenta i tennisti professionisti, ha annunciato di aver preso in considerazione l’ipotesi di boicottare gli Slam. La questione riguarda le recenti decisioni e le condizioni di partecipazione ai tornei più importanti del circuito. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sui passaggi successivi e le eventuali azioni concrete che potrebbero essere intraprese. La situazione resta sotto osservazione tra gli atleti e gli organizzatori.

L'ATP Player Council è l'organo ufficiale di rappresentanza dei tennisti professionisti all'interno dell'ATP. Roger Federer ne è stato presidente la prima volta dal 2008 al 2014, per poi farci ritorno nel 2019 in rappresentanza dei giocatori tra i primi 50 delle classifiche mondiali. Un rapporto simile lo ha avuto anche Rafael Nadal, eletto vicepresidente ma dimessosi nel 2012 e poi tornato nel 2019. Per un breve periodo c’è stato, con loro, anche Novak Djokovic, salvo poi lasciare per fondare la Professional Tennis Players Association (PTPA), un'associazione sindacale di tennisti e tenniste, assieme a Vasek Pospisil. Quando Djokovic fondò la PTPA, nel 2019, Nadal e Federer corsero su X (all’epoca Twitter) per esprimere il loro dissenso nei confronti della nuova organizzazione, citando il bisogno “di unità in un momento difficile”.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Davvero i tennisti boicotteranno gli Slam?

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