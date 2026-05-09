Un gruppo di tennisti ha deciso di protestare contro i tornei del Grande Slam, sollevando domande sulla ripartizione dei ricavi e sul ruolo delle organizzazioni che gestiscono il circuito. La questione riguarda come vengono distribuiti i premi e chi ha l’ultima parola nelle decisioni che coinvolgono i giocatori. La protesta si è fatta sentire in un momento in cui i rapporti tra gli atleti e gli organizzatori sono sotto esame.

Che uno degli ambienti più competitivi e individualisti che esistano, come il tennis, veda giocatori e giocatrici uniti in protesta contro i tornei del Grande Slam, non è una circostanza banale. E dietro la richiesta di una distribuzione più equa dei ricavi non c’è solo avidità, come si tende a liquidare la vicenda. Ci sono domande più complesse (e interessanti): quanto vale davvero chi produce lo spettacolo? E chi decide quanto deve essergli riconosciuto? In definitiva: chi controlla davvero lo sport? I quattro Slam sono marchi globali che fatturano centinaia di milioni tra diritti tv, sponsorizzazioni, biglietteria e hospitality. I tennisti sostengono che la percentuale redistribuita ai giocatori resti inferiore rispetto ad altri grandi sport professionistici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tennisti uniti contro gli Slam, cosa c'è dietro la protesta

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