La protesta dei tennisti contro gli Slam | ecco cosa sta succedendo

Di recente, numerosi tennisti di rilievo hanno condiviso o commentato un video di un creator che illustra dettagliatamente come viene distribuito il montepremi nei tornei dello Slam. Tra i nomi coinvolti ci sono atleti italiani e internazionali, tra cui giovani promesse e campioni affermati. La discussione sui premi ha attirato l’attenzione di molti nel circuito professionistico.

Nei giorni scorsi moltissimi tennisti del calibro di Sinner, Draper, Coco Gauff, Sabalenka, Medvedev e Shelton hanno condiviso o commentato il video di un creator che spiega punto per punto come funziona la distribuzione dei premi nei grandi Slam. Perché? Cosa c’è sotto? Molti nomi illustri del tennis mondiale stanno amplificando così un messaggio che i giocatori sostengono già da tempo: la richiesta è quella di aumentare le percentuali destinate ai montepremi per i tennisti negli Slam, considerate troppo basse rispetto alle ingenti somme di denaro che i 4 tornei più importanti guadagnano ogni anno. Ma non è tutto qui: vi spieghiamo in cosa consiste davvero la protesta del mondo del tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La protesta dei tennisti contro gli Slam: ecco cosa sta succedendo Articoli correlati Leggi anche: Non c’è solo lo Slam dei tennisti, c’è anche quello degli incordatori: le rivalità e cosa accade nei laboratori Lazio Atalanta, biglietti gratis alle scuole contro lo sciopero? Esplode la polemica su Lotito, ecco cosa sta succedendo!Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...