mostra a perugia il volto umano della ricerca

A Perugia è in mostra un progetto che mette in evidenza il lato umano della ricerca scientifica. La mostra presenta dodici ritratti e altrettante storie di persone che lavorano nel settore, partendo da una domanda semplice e immediata: “Chi è la persona in quella foto?” Le immagini cercano di rivelare l’aspetto più personale di chi si dedica quotidianamente a questa attività.

Si parte da una domanda semplice e universale – “Chi è la persona in quella foto?” – per raccontare con immagini avvolgenti la dimensione umana della ricerca attraverso dodici volti e altrettante storie di chi la vive ogni giorno. Ecco la mostra fotografica di Marco Giugliarelli “Humans of Research” che si è inaugurata ieri pomeriggio al piano terra di Palazzo della Penna dove si potrà ammirare fino al 19 aprile. Promossa dal Comune con la collaborazione di Macchine Celibi e ideata da Psiquadro (impresa sociale attiva nella comunicazione della scienza), “Humans of Research” è una nuova tappa di un percorso avviato con una prima edizione che aveva trasformato strade e piazze in una mostra diffusa nello spazio urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

