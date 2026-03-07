Mostra a Perugia Il volto umano della ricerca

Da lanazione.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia è in mostra un progetto che mette in evidenza il lato umano della ricerca scientifica. La mostra presenta dodici ritratti e altrettante storie di persone che lavorano nel settore, partendo da una domanda semplice e immediata: “Chi è la persona in quella foto?” Le immagini cercano di rivelare l’aspetto più personale di chi si dedica quotidianamente a questa attività.

Si parte da una domanda semplice e universale – “Chi è la persona in quella foto?” – per raccontare con immagini avvolgenti la dimensione umana della ricerca attraverso dodici volti e altrettante storie di chi la vive ogni giorno. Ecco la mostra fotografica di Marco Giugliarelli “Humans of Research” che si è inaugurata ieri pomeriggio al piano terra di Palazzo della Penna dove si potrà ammirare fino al 19 aprile. Promossa dal Comune con la collaborazione di Macchine Celibi e ideata da Psiquadro (impresa sociale attiva nella comunicazione della scienza), “Humans of Research” è una nuova tappa di un percorso avviato con una prima edizione che aveva trasformato strade e piazze in una mostra diffusa nello spazio urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mostra a perugia il volto umano della ricerca
© Lanazione.it - Mostra a Perugia Il volto umano della ricerca

Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sanoA distanza di 24 ore dal drammatico incidente nel quarto di finale di short track alle Olimpiadi, la polacca Kamila Sellier si è mostrata sui social...

Scomparsa Nicolais, Petracca: "Il volto migliore della Campania della ricerca e dell’innovazione"“La scomparsa di Luigi Nicolais è una perdita profonda non solo per il mondo della scienza, ma per l’intera Campania e per il Paese.

Tutto quello che riguarda Mostra a Perugia Il volto umano della....

Temi più discussi: Mostra a Perugia Il volto umano della ricerca; Perugia 8 marzo: Aperitivo in rosa e mostra Sguardi di donne; Cinquant’anni di consultori a Perugia, una mostra per non dimenticare e rilanciare; Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti.

Cinquant’anni di consultori a Perugia, una mostra per non dimenticare e rilanciareAlla Loggia dei Lanari fino al 12 marzo si ripercorre mezzo secolo di storia rivendicando il ruolo dei consultori, presidi di salute pubblica ... umbria24.it

Diocesi: Perugia, presentato in cattedrale il catalogo della mostra su Raffaello e l’esposizione dell’Incoronazione della VergineInsieme alle Clarisse abbiamo vissuto un momento di preghiera che è la cosa più bella di questo atteso ritorno. Così Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, ha introdotto l’11 novembre, festa ... agensir.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.