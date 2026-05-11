Il senatore del Partito Democratico ha commentato il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale, definendolo sproporzionato. Ha inoltre espresso il suo disaccordo sulle liste bloccate. Nel frattempo, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che non tutta l’opposizione si oppone alla riforma e si dice disponibile ad ascoltare eventuali proposte alternative.

Senatore Dario Parrini, vicepresidente Pd della Commissione affari costituzionali, FdI dice che non tutta l’opposizione è contraria alla legge elettorale e aspetta proposte. "Non è così. Tutti i partiti del campo largo si sono espressi contro questa riforma, fino alle parole molto dure dell’ultima intervista di Giuseppe Conte e al fatto che Elly Schlein più volte l’ha definita irricevibile". Perché irricevibile? "Perché ha difetti enormi: il premio che può essere sproporzionato, l’uso a tappeto delle liste bloccate, l’anticipazione surrettizia del premierato tramite l’obbligo della indicazione pre-voto del candidato premier". Quello che non va nel premio è che supera il limite del 55% fissato dalla Consulta? "La matematica non è un’opinione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dario Parrini (Pd): "Premio spropositato. No alle liste bloccate"

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