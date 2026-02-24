Referendum | Parrini Pd ' per Fazzolari chi vota no come Putin qualcuno lo aiuti'

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e vicino a Giorgia Meloni, ha detto che chi vota no al referendum si comporta come Putin. La sua affermazione ha suscitato molte reazioni e accuse di paragoni inappropriati. Alcuni commentatori criticano il modo in cui il politico ha espresso il suo parere, ritenendo che abbia esagerato nel collegare le posizioni degli elettori a quelle di un leader controverso. La discussione si accende su come si deve discutere di voto e libertà di opinione.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Giovanbattista Fazzolari - potentissimo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, uno dei più stretti collaboratori di Giorgia Meloni - dà il suo contributo alla civiltà del dibattito sul referendum affermando che 'Putin voterebbe No'. Uno che dice queste cose ha problemi evidenti e non dovrebbe stare a Palazzo Chigi. Qualcuno lo aiuti. Salvate il soldato Fazzolari. Stategli vicino, non lasciatelo solo". Così su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.