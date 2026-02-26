L elettorale | Alfieri ' premio senza limite è spropositato e a rischio incostituzionalità'

In una dichiarazione recente, un esponente politico ha espresso preoccupazione riguardo a un premio senza limite previsto dalla legge elettorale, definendolo spropositato e potenzialmente incostituzionale. La critica si concentra sulla possibilità che questa misura possa alterare l'equilibrio tra i poteri e compromettere le regole del confronto democratico. La questione rimane al centro del dibattito politico e legale.

Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Mentre siamo impegnati a contrastare la pessima riforma Nordio, che invece di affrontare i problemi della giustizia indebolisce l'autonomia della magistratura, arriva l'ennesima forzatura sulle regole del confronto democratico". Lo dice il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd. "L'accordo notturno della maggioranza sulla legge elettorale - ce lo saremmo aspettati su ben altre priorità - introduce premi di maggioranza che, per coalizioni sopra il 45%, portano ad avere circa il 60% dei seggi -prosegue-. Vale a dire una soglia vicina ai quorum di garanzia, in modo da eleggere da soli presidente della Repubblica e organi di garanzia.