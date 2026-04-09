Un gruppo di ricercatori di tre università cinesi ha annunciato lo sviluppo di un sistema robotico in grado di suonare il pianoforte. La tecnologia utilizza dita con una percezione tattile di precisione millimetrica, permettendo al robot di interagire con gli strumenti musicali con un livello di sensibilità molto avanzato. Il progetto mira a migliorare le capacità di interazione tra robot e oggetti complessi, come gli strumenti musicali.

Un consorzio di ricercatori composto dalle università di Zhejiang, Hangzhou Dianzi e Lishui ha svelato un sistema robotico capace di replicare la sensibilità tattile umana attraverso dita dotate di una percezione millimetrica. La tecnologia si basa sull’integrazione di sensori ottici morbidi realizzati con fibre in PMMA, che permettono alla macchina di monitorare l’attenuazione delle luci rossa, verde e blu mentre il componente si flette, garantendo una gestione della postura e dell’intensità del movimento senza precedenti. L’evoluzione della precisione meccanica tra flessibilità e sensori ottici. Il superamento dei limiti imposti dai sistemi tradizionali avviene grazie a una struttura che combina elementi rigidi e componenti flessibili, offrendo al dispositivo ben 18 gradi di libertà attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot suona il pianoforte: nasce la mano con tatto millimetrico

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