Disneyland Paris ha aperto ufficialmente la nuova area chiamata Disney Adventure World, trasformando il secondo parco del complesso. L'inaugurazione si è svolta durante un evento speciale organizzato con il supporto del partner Visa. La nuova zona è dedicata alle attrazioni e ai personaggi di “Frozen” e altre storie Disney. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti e visitatori presenti all'apertura.

( a skanews) – Disneyland Paris ha celebrato la trasformazione del suo secondo Parco in Disney Adventure World, con un esclusivo evento inaugurale presentato dal partner Visa. La cerimonia, al di là dei discorsi ufficiali, ha visto l’alternarsi di performance artistiche che hanno reso omaggio alle storie Disney più amate fondendo musica e danza davanti ai principali media internazionali. Punto focale della trasformazione è l’attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle ricreato a grandezza naturale include: una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno e incontri regali con Anna ed Elsa. L’esperienza è completata da una accogliente taverna e boutiques a tema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Disneyland Paris inaugura “Disney Adventure World”: benvenuti nel regno di “Frozen”

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