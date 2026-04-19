Columbus Crew 2 travolge il New England | trionfo netto sul campo

Il Columbus Crew 2 ha battuto il New England Revolution II con un risultato di 2-1. La partita si è svolta sul campo del New England, dove la squadra ospite ha conquistato la vittoria. Le reti sono state segnate durante l'incontro, portando il punteggio finale a favore del Columbus Crew 2. La partita si è conclusa con questa vittoria, che ha visto i giocatori della squadra in trasferta prevalere sui padroni di casa.

Il Columbus Crew 2 ha ottenuto una vittoria di misura sul campo del New England Revolution II, chiudendo il confronto sul punteggio di 2-1. La sfida, valida per la MLS Next Pro, vede i padroni di casa prevalere per un singolo gol di scarto in una contesa combattuta fino alla fine. Equilibrio e gerarchie nel campionato MLS Next Pro. Il risultato finale tra Columbus Crew 2 e New England Revolution II evidenzia la capacità di reazione della formazione di casa. Mentre il punteggio si è chiuso sul 2-1, l’analisi della prestazione suggerisce una gestione superiore degli spazi da parte dei padroni di casa. Il dato numerico del 2-1 riflette una partita dove ogni rete ha avuto un peso determinante per sbilanciare gli equilibri tra le due compagini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Columbus Crew 2 travolge il New England: trionfo netto sul campo Notizie correlate Potenza travolge il Sorrento: trionfo netto con tre reti piazzateIl Potenza ha ottenuto una vittoria netta e convincente per 3-0 contro il Sorrento, spezzando la serie negativa subita durante la sfida di Pasquetta... BJK Cup: l’Italia travolge il Giappone con un 3-0 netto e fulmineoL’Italia consolida la propria supremazia nel tennis femminile ottenendo una vittoria schiacciante sul Giappone per 3-0, un successo che permette alle...