Daniele Novara chiede lo stop agli smartphone per i minori di 14 anni | La situazione è fuori controllo

Daniele Novara, pedagogista, ha pubblicato un post su Facebook in cui chiede di vietare l’uso degli smartphone ai bambini sotto i 14 anni. Nel messaggio, ha affermato che la situazione attuale riguardo all’uso dei cellulari tra i giovani sarebbe fuori controllo e ha sottolineato le conseguenze negative associate a questa pratica. La richiesta si rivolge alle autorità e ai genitori, evidenziando la preoccupazione per gli effetti di questa abitudine.

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