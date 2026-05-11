Daniele Novara chiede lo stop agli smartphone per i minori di 14 anni | La situazione è fuori controllo
Daniele Novara, pedagogista, ha pubblicato un post su Facebook in cui chiede di vietare l’uso degli smartphone ai bambini sotto i 14 anni. Nel messaggio, ha affermato che la situazione attuale riguardo all’uso dei cellulari tra i giovani sarebbe fuori controllo e ha sottolineato le conseguenze negative associate a questa pratica. La richiesta si rivolge alle autorità e ai genitori, evidenziando la preoccupazione per gli effetti di questa abitudine.
Il pedagogista Daniele Novara, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, lancia un severo monito sulle conseguenze negative legate all'uso dei telefoni cellulari tra i più giovani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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