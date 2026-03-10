Daniele Novara e i voti numerici stop alla cristallizzazione del giudizio | l’esperto chiede una valutazione che consideri il percorso e la capacità di elaborare processi

Daniele Novara ha chiesto di abbandonare i voti numerici nelle scuole e di preferire una valutazione che tenga conto del percorso e della capacità di elaborare processi. Ha sottolineato l'importanza di considerare i progressi personali invece di giudizi fissi, richiamando l’approccio di Montessori. La sua proposta mira a cambiare il modo in cui vengono giudicati gli studenti, puntando su un metodo più dinamico e meno cristallizzato.