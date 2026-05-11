Danhausen ribadisce con fermezza di essere nel settore da otto anni e respinge le voci che mettono in dubbio la sua presenza duratura. Conoscendo le previsioni che indicano un breve percorso nel mondo della WWE, il wrestler non mostra segni di preoccupazione e si dichiara sicuro della propria permanenza nel settore. La sua posizione si basa sulla convinzione di aver consolidato la propria presenza nel tempo.

Danhausen è a conoscenza di tutte le previsioni sul fatto che il suo personaggio sarebbe “durato poco” in WWE, ma non sembra minimamente convinto. Nel recap di Backlash, la superstar ancora imbattuta ha risposto direttamente ai critici che da mesi sostengono che il suo act sia destinato a stancare il pubblico in fretta: ‘Questo tizio finirà bruciato in quattro mesi, sicuro.’Ah sì? Sono otto anni che porto avanti questo personaggio. Anzi, ottant’anni, se proprio vogliamo contarli tutti,” ha scherzato Danhausen. “E non si è ancora consumato, continua solo a crescere”. Mentre parlava, ha ripercorso simbolicamente la sua carriera con dei gesti delle mani, mostrando una salita costante con qualche inevitabile discesa: “Sono partito da qui, poi qui, poi qui, poi di nuovo qui.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Danhausen respinge ogni dubbio sul suo successo: “Dite che mi brucerò? Sono qui da otto anni”

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