Roberta Bruzzone afferma di essere vittima di persecuzione e respinge le accuse di stalking, dichiarando che l’unica perseguitata è lei. In un intervento pubblico, la criminologa sottolinea di aver subito comportamenti che, a suo dire, la mettono al centro di una condizione di pressione. La sua posizione si basa sulla convinzione di essere stata presa di mira, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Vittima o carnefice? Roberta Bruzzone si dichiara vittima. Senza troppi giri di parole. « Ma quale stalking, l’unica perseguitata qui sono io ». Parole pronunciate a La Repubblica. Parole in cui respinge le accuse per le quali rischia il rinvio a giudizio (il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale), per presunti atti persecutori perduti per circa tre anni contro Elisabetta Sionis, pedagogista, consulente in diversi casi di cronaca nera e giudice del Tribunale dei minori di Cagliari. «Sono state scritte cose non vere, si tratta di una vicenda complessa che ha radici lontane nel tempo – spiega la nota criminologa televisiva al quotidiano La Repubblica – Nasce dal tentato femminicidio di Valentina Pitzalis e dal processo per la morte di Manuel Piredda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ma quale stalking, l’unica perseguitata qui sono io. Sionis mi ha trasformato nel suo bersaglio”. Roberta Bruzzone si dichiara vittima e respinge tutte le accuse

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Tutto quello che riguarda Roberta Bruzzone

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La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com