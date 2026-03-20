Ma quale stalking l’unica perseguitata qui sono io Sionis mi ha trasformato nel suo bersaglio Roberta Bruzzone si dichiara vittima e respinge tutte le accuse

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bruzzone afferma di essere vittima di persecuzione e respinge le accuse di stalking, dichiarando che l’unica perseguitata è lei. In un intervento pubblico, la criminologa sottolinea di aver subito comportamenti che, a suo dire, la mettono al centro di una condizione di pressione. La sua posizione si basa sulla convinzione di essere stata presa di mira, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Vittima o carnefice? Roberta Bruzzone si dichiara vittima. Senza troppi giri di parole. « Ma quale stalking, l’unica perseguitata qui sono io ». Parole pronunciate a La Repubblica. Parole in cui respinge le accuse per le quali rischia il rinvio a giudizio (il fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Roma per competenza territoriale), per presunti atti persecutori perduti per circa tre anni contro Elisabetta Sionis, pedagogista, consulente in diversi casi di cronaca nera e giudice del Tribunale dei minori di Cagliari. «Sono state scritte cose non vere, si tratta di una vicenda complessa che ha radici lontane nel tempo – spiega la nota criminologa televisiva al quotidiano La Repubblica – Nasce dal tentato femminicidio di Valentina Pitzalis e dal processo per la morte di Manuel Piredda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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