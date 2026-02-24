Psg Hakimi rinviato a giudizio per stupro | il terzino respinge con fermezza ogni accusa Cos’era successo 3 anni fa

Hakimi, giocatore del Psg, è stato rinviato a giudizio per un’accusa di stupro, che lui nega con fermezza. La vicenda risale a circa tre anni fa e riguarda un episodio che ha suscitato molta attenzione. La notizia arriva proprio prima della partita di Champions League tra Psg e Monaco, in un momento di grande tensione per la squadra. La sua posizione resta al centro di discussioni e interrogativi.

