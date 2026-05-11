Dancing Queen doppio oro nazionale alle finali nazionali di Cinecittà World
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In un 2026 che segna una tappa storica per la danza corografica del Sud Italia, la Scuola di Ballo "Dancing Queen" scrive una nuova pagina di successi. Alle Finali Nazionali di Cinecittà World a Roma, l'accademia irpina ha conquistato due primi posti assoluti, confermando una leadership che dura.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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