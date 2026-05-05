Colleferro L’Itis S Cannizzaro porta la robotica alle finali nazionali Doppio traguardo per gli studenti tra Comau e Mim

L’istituto tecnico “S. Cannizzaro” di Colleferro si è qualificato per le finali nazionali di robotica educativa, ottenendo risultati significativi grazie alle competizioni svolte con le aziende Comau e Mim. Gli studenti hanno raggiunto due importanti traguardi, portando il nome della scuola in una vetrina nazionale. La partecipazione si inserisce in un percorso di approfondimento pratico nel settore tecnologico, che ha coinvolto le attività delle ultime settimane.