Olimpiadi di Matematica | uno studente napoletano alle finali nazionali

Uno studente napoletano, frequentante la quinta classe dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico De Nicola”, è stato selezionato tra i qualificati del Distretto di Napoli per partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica. La sua presenza tra i finalisti rappresenta un importante risultato per il suo percorso scolastico e per la scuola di appartenenza. La fase finale si svolgerà nelle prossime settimane.

Importante traguardo per Lorenzo Solla, studente napoletano della classe V A OSA dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico De Nicola” di Napoli, selezionato tra i qualificati del Distretto di Napoli per partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica. Il risultato rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno e la preparazione dello studente, che si è distinto nelle competizioni matematiche dimostrando spiccate capacità logiche e analitiche. La qualificazione alla fase nazionale colloca Lorenzo tra i giovani talenti della matematica del territorio campano. Ottimo risultato anche nella competizione a squadre: il team di matematica dell’istituto si è classificato al sesto posto a livello regionale in Campania, ottenendo inoltre il terzo posto nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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