Dancehall star
Sabato 16 maggio si terrà la prima data del #DancehallStar Summer Tour 2026, che si svolgerà nella location del Cloe Club 2. L'evento vedrà esibirsi una star della dancehall, con un concerto previsto per la serata. La data segna l'inizio di una serie di appuntamenti musicali in programma per l'estate, con l'artista che si esibirà davanti al pubblico presente.
SABATO 16 MAGGIO Arriva la prima data del #DANCEHALLSTAR?? Summer tour 2026??Nella fantastica location del CLOE CLUB 2.0 A TORRE INSERRAGLIO nei pressi di Nardo???Music By:Ghetto Eden & Bad Side + ospiti a sorpresa??????????Open Mic Free Smoke Food & Drink ??????????????dalle 23:00.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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