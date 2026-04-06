Sarzana i Premi Oskar tornano a casa | inediti e dancehall il 17 aprile
A Sarzana, il 17 aprile alle 21, i Premi Oskar tornano a esibirsi presso la Casa della Musica. Il trio proporrà sul palco brani inediti e musica dancehall, offrendo al pubblico un concerto dedicato a materiale mai ascoltato prima. L’evento si svolge in una location storica, con la band che si prepara a condividere nuove composizioni con gli spettatori.
I Premi Oskar sbarcano a Sarzana venerdì 17 aprile alle ore 21.00 per un concerto speciale presso la Casa della Musica, dove il trio presenterà nuovi brani non ancora pubblicati. L’evento segna il ritorno nel territorio d’origine della formazione, composta da Andrea Belmonte che cura il canto e le tastiere, Ilaria Faedda al sassofono e Flavio Andreani alla batteria. Il gruppo arriva a questo appuntamento dopo aver attraversato l’Italia con un intenso calendario di esibizioni dal vivo. La serata si svolgerà in Piazza Jurgens 21, in una posizione strategica proprio di fronte alla stazione ferroviaria, rendendo l’accesso semplice per chiunque arrivi in città per assistere alla performance. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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