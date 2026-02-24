Comunicato Stampa | Dalla comunità energetica alla comunità industriale Incontro sul futuro delle aree produttive del

Il Consorzio Industriale del Lazio ha organizzato un incontro sul futuro delle aree produttive, motivato dalla crescente domanda di spazi più sostenibili. Durante l’evento, imprenditori e amministratori hanno discusso strategie per migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione ecologica. Sono stati presentati progetti concreti per sviluppare comunità energetiche e industriali più innovative. La discussione si è concentrata anche sulle sfide pratiche da affrontare nei prossimi mesi.

