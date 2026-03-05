A Bellusco si è tenuta l’inaugurazione della Casa della Comunità, situata alla Corte dei Frati. L’edificio è stato rinnovato con un restyling che si distingue per le arcate verdi pastello, che catturano l’attenzione già dall’esterno. La ristrutturazione ha previsto particolare cura in ogni dettaglio, rendendo l’ambiente più accogliente e curato.

Un restyling di grande gusto, le arcate verdi pastello, primo colpo d’occhio dall’esterno, ogni dettaglio curato con attenzione. Ieri, a Bellusco, il taglio del nastro della nuova Casa della Comunità, il presidio socio-sanitario incaricato di riannodare i fili delle cure con il territorio. Comune e Asst Brianza non potevano trovare location più adatta: la Corte dei Frati in piazzetta Anselmi, "elegante e funzionale", ha sottolineato Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale dell’azienda ospedaliera che ha portato specialisti e servizi a disposizione della comunità. Lo sguardo è allargato al territorio, alla nuova casa faranno riferimento più di 40mila pazienti, oltre ai belluschesi gli abitanti di Cavenago, Mezzago, Ornago, Busnago, Cornate e Roncello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurazione a Bellusco. La Casa della Comunità nasce alla Corte dei Frati

Salute: la Corte dei Conti promuove le case della comunitàLa Corte dei Conti promuove la Regione per i risultati sulle case di comunità, definiti in linea con quanto programmato dal Pnrr.

Case e ospedali di Comunità sotto la lente della Corte dei ContiSecondo quanto riporta l'Ansa, la procura regionale della Corte dei Conti avrebbe aperto un fascicolo d'indagine per verificare l'esistenza di...

Bellusco, nuova Casa di ComunitàBellusco. Una autentica casa dei e per i cittadini che offre una vasta gamma di servizi e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista sociosanitario e assistenziale per il ...

Bellusco inaugura la Casa di ComunitàAppuntamento al 4 marzo, ore 11.15 in Piazzetta Tina Anselmi. Sarà presente l'Amministrazione comunale con esponenti di Regione Lombardia e ASST Brianza.

