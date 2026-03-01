un anno di corse al misano world circuit bulega suona la carica sulla pista da sci

Un anno di attività al Misano World Circuit è stato inaugurato con una presentazione che si è svolta sul monte Cimone, sulle piste da sci, invece che sul circuito. Durante l’evento, i piloti hanno indossato abbigliamento da montagna al posto delle tute da gara. Bulega ha partecipato alla manifestazione, contribuendo a dare il via alla nuova stagione dei motori in un contesto insolito.

Il Misano world circuit è già in pista, ma è quella da sci al Cimone. La presentazione della stagione dei motori nel circuito misanese è avvenuta al monte Cimone, sulle piste da sci dove al posto della tuta con le ginocchiere Bulega e compagni hanno sfoggiato la tenuta da montagna. Uno dopo l’altro sono stati elencati i principali appuntamenti in programma. Si parte dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato fino al 2031, che porterà la MotoGp in Riviera. Ma prima toccherà all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk dal 12 al 14 giguno. Il pilota più atteso sarà Nicolò Bulega, ieri alla presentazione. "Veniamo da una grande stagione, quella 2025, nella quale abbiamo sfiorato la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Si presenta sulla neve la nuova stagione del Misano World Circuit: dalla MotoGp alla SuperbikeÈ stato presentato questo pomeriggio, nell’insolita cornice dell’Appennino Emiliano, il calendario 2026 del Misano World Circuit.

Misano World Circuit, la Santa Monica Spa tra le 124 aziende a ricevere il premio "L'Italia che compete"La Santa Monica Spa è stata premiata a Milano nell’ambito del 67° evento Industria Felix, sesta edizione nazionale de “L’Italia che compete”.

