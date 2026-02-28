Si presenta sulla neve la nuova stagione del Misano World Circuit | dalla MotoGp alla Superbike

Oggi nell’Appennino Emiliano è stato svelato il calendario 2026 del Misano World Circuit, con eventi che spaziano dalla MotoGP alla Superbike. La presentazione si è svolta in un contesto insolito, lontano dal circuito, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La stagione 2026 si preannuncia ricca di competizioni di rilievo per la pista di Misano.

È stato presentato questo pomeriggio, nell'insolita cornice dell'Appennino Emiliano, il calendario 2026 del Misano World Circuit. Grazie alla sinergia con la Regione Emilia – Romagna, e con il prezioso supporto del Consorzio Stazione invernale del Cimone, l'evento che da tradizione apre la nuova.