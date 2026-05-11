Un piano è stato avviato per trasferire i Bnei Menashe, una comunità di origine indiana, verso Israele. Questa iniziativa prevede il loro spostamento dalle foreste indiane alle aree israeliane, con l’obiettivo di facilitare l’immigrazione e rispondere alla domanda di manodopera nel paese. La comunità dei Bnei Menashe, che si identifica come discendente delle dieci tribù perdute di Israele, si sta preparando a lasciare le giungle indiane.

? Domande chiave Chi sono i Bnei Menashe che stanno lasciando le giungle indiane?. Come influirà questo piano sulla carenza di manodopera in Israele?. Perché il governo ha stanziato 30 milioni di dollari per l'operazione?. Quali conseguenze avrà questo spostamento demografico sugli insediamenti occupati?.? In Breve Piano Ali dell'Alba prevede 30 milioni di dollari per 6.000 migranti entro il 2030.. Comunità Kuki di Mizoram e Manipur discende dalla tribù biblica di Manasse.. Il trasferimento sostituisce i 200.000 lavoratori palestinesi con permessi revocati dopo il 7 ottobre.. Il Ministro Ofir Sofer coordina l'integrazione nelle aree rurali e nel Nord Galilea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle giungle indiane a Israele: parte il piano per i Bnei Menashe

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