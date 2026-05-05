Il governo israeliano ha lanciato una nuova operazione, questa volta non militare, ma comunque dalle conseguenze potenzialmente negative per i palestinesi della Cisgiordania. “Ali dell’alba”, è questo il nome sibillino scelto per contrassegnare il progetto di ingegneria demografica che ha come scopo l’ingresso in Israele di 6mila indiani della comunità Bnei Menashe. In questi giorni all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv sono arrivati i primi 240, segnando così l’inizio di un più ampio sforzo sostenuto dal governo di estrema destra di Netanyahu per completare l’ aliyah (diritto al ritorno, legge che garantisce la nazionalità israeliana a tutti gli ebrei sparsi per il mondo) di questo gruppo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’operazione di “ingegneria demografica” di Israele: accolti 6mila indiani ebrei della comunità Bnei Menashe. Rischio nuove colonie in Cisgiordania

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