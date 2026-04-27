Cosa c’è dietro l’esodo della tribù indiana Bnei Menashe verso Israele

L’esodo della tribù indiana Bnei Menashe verso Israele continua a essere al centro dell’attenzione di vari analisti e think tank israeliani. Questi studi evidenziano i benefici di un rafforzamento delle relazioni tra le comunità indiane e lo Stato ebraico, senza però approfondire aspetti politici o motivazioni personali. L’interesse si concentra sulle implicazioni pratiche di questa migrazione e sui possibili risvolti culturali e sociali per entrambe le parti.

Ancora fedele alla politica nazionale di non allineamento, il primo ministro indiano non ha confermato né smentito la futura adesione di Delhi a questo progetto, pur rimarcando la volontà di rafforzare le relazioni con lo Stato ebraico. I dossier sul tavolo dei due Paesi sono numerosi, e comprendono tanto la Difesa – Israele è tra i principali fornitori di armi dell’India, con una collaborazione estesa a cyber-sicurezza, droni e tecnologia missilistica – quanto il commercio (a partire dal progetto del Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa) e la cultura. Non solo: sta assumendo una rilevanza sostanziale la vicenda dei Bnei Menashe....🔗 Leggi su It.insideover.com

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