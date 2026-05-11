Dalle analisi delle forze dell’ordine emerge una conferma riguardo a un particolare ritrovamento sul gradino zero di una scena del crimine. Oltre all’impronta 4, già nota e individuata dal Ris di Parma, è stata identificata una seconda impronta parziale, chiamata N1, che condivide le caratteristiche dell’impronta 4. La scoperta riguarda un'impronta mai repertata prima in quella posizione.

"Sul gradino 0, oltre alla ben nota impronta 4 individuata dal Ris di Parma (presente in parte sul gradino 0), vi è la presenza di una seconda impronta parziale (denominata N1) della stessa tipologia dell'impronta 4". A certificare agli atti della nuova indagine sul delitto di Garlasco la presenza di una traccia di scarpa impressa sul gradino delle scale dove venne abbandonato il corpo di Chiara Poggi ma mai individuata dalle indagini effettuate nella villetta di via Pascoli già all'indomani dell'omicidio del 13 agosto 2007, è la Bpa, la Bloodstain pattern analysis, lo studio delle tracce ematiche sulla scena del crimine...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle Bpa la conferma alla nostra inchiesta: ecco l’impronta sul gradino zero mai repertata

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