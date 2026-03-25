Il pianeta ha la febbre | lasciamo la nostra impronta

Il buco dell’ozono si sta riducendo grazie alle norme approvate dai governi che hanno vietato l’uso di clorofluorocarburi, sostanze presenti in bombolette e vecchi sistemi di refrigerazione. Secondo un’esperta di Legambiente, questa misura ha contribuito a migliorare la situazione ambientale. La questione riguarda l’effetto di queste sostanze sull’atmosfera e i tentativi di tutela adottati a livello internazionale.

Abbiamo chiesto all’esperta di Legambiente perché si sta richiudendo il buco dell’ozono; ci ha spiegato che la situazione è migliorata perché i governi in accordo hanno vietato i Cfc (clorofluorocarburi), presenti in bombolette e vecchi sistemi di refrigerazione. Riducendo quei gas, nel tempo, lo strato di ozono ha iniziato a riprendersi. Quando i Paesi adottano regole condivise, e collaborano, i risultati arrivano. Sul cambiamento climatico è più difficile ottenere risultati perché è più complesso, con effetti spesso indiretti e lenti: i gas serra trattengono calore, aumentano eventi estremi (bombe d’acqua, siccità, frane, alluvioni) e hanno conseguenze economiche (ad esempio sui prezzi dei prodotti). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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