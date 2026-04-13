Garlasco oltre alla traccia 33 c’è un’altra impronta sulle scale di cui non si è mai parlato e non porta all'assassino

A Garlasco, sulla scala della villetta dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, sono state individuate due impronte. Oltre alla nota traccia 33, ne è stata trovata un’altra che finora non è stata discussa o analizzata pubblicamente. Questa scoperta apre nuove domande, poiché la seconda impronta non sembra portare all’autore del delitto. La questione rimane aperta e al centro delle indagini in corso.

Sulla parete della scale della villetta di Garlasco dove venne trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi non c’è solo la ormai nota “traccia 33”. Un’altra impronta del tutto simile alla prima è stata evidenziata all’altezza del 5°6° gradino e non può essere legata all’evento omicidiario.🔗 Leggi su Fanpage.it

Delitto di Garlasco: come si è formata l’impronta sul gradino 0 e perché non può essere dell’assassinoL’idea che sulla scena del crimine vi fossero più persone è un’ipotesi che, visionando accuratamente le immagini e le impronte di scarpa riscontrate,...

Garlasco, l'impronta sul pigiama di Chiara Poggi e gli errori dei carabinieri: forse la firma dell'assassinoIl delitto di Garlasco si sarebbe potuto risolvere nel giro di poche ore? Forse sì: dalle indagini è emerso come sul corpo di Chiara Poggi, e in...