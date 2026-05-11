Il Milan sta considerando l'acquisto di David Affengruber, difensore centrale attualmente in forza all'Elche. Il giocatore austriaco è stato individuato come possibile rinforzo per la linea difensiva rossonera nel prossimo mercato estivo. La società sta monitorando la situazione contrattuale e le prestazioni dell’atleta, che ha già attirato l’interesse di altri club europei. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Affengruber è tra quelli valutati dal club italiano.

Il consolidamento della difesa è una delle priorità del calciomercato estivo 2026 in casa Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg a 'Sky Sport DE', il nome nuovo sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbe quello di David Affengruber. Il difensore austriaco classe 2001 si è consacrato nell'ultima stagione come uno dei profili più interessanti del calcio europeo, attirando su di sé le attenzioni non solo del Milan, ma anche di Juventus, Atletico Madrid e Manchester United. Dopo l'ottima annata con l'Elche, il calciatore sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità in una big. Cresciuto calcisticamente nello Sturm Graz, con cui ha vinto campionato e coppa in Austria, Affengruber è approdato in Spagna nel 2024 a parametro zero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dall’Austria il difensore ‘regista’: chi è Affengruber, il nuovo obiettivo del Milan per la difesa

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