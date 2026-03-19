Guillaume Restes è il portiere francese che la Juventus sta valutando come possibile rinforzo per la propria rosa. È un estremo difensore che ha già accumulato esperienza in campionati francesi e ha partecipato a diverse partite ufficiali. La società bianconera ha mostrato interesse per le sue prestazioni e sta seguendo da vicino la sua evoluzione. Restes rappresenta una delle opzioni sul tavolo per il ruolo di numero uno.

Chi è Guillaume Restes, il nuovo obiettivo della società bianconera per la porta. Numeri e dettagli dell’estremo difensore. La Juve inizia a pianificare il futuro della propria porta, mettendo nel mirino uno dei profili più interessanti del panorama internazionale. Con il futuro di Michele Di Gregorio attualmente in forte discussione, la dirigenza torinese ha riacceso i riflettori su Guillaume Restes, portiere classe 2005 in forza al Tolosa. Il giovane talento francese è un nome già noto alla Continassa, essendo stato seguito con attenzione fin dalla scorsa estate durante le valutazioni sulla possibile partenza di Mattia Perin.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guillaume Restes, chi è il nuovo obiettivo della Juventus per la porta. Numeri e dettagli dell’estremo difensore francese

Articoli correlati

Juventus, Guillaume Restes nuovo nome per la portaL’idea Restes Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera ha osservato attentamente il profilo del portiere francese Guillaume...

Perin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconeroPerin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero Calciomercato Juve LIVE:...

Tutti gli aggiornamenti su Guillaume Restes

Temi più discussi: Guillaume Restes avoids serious injury after Metz collision; Juve, il nuovo portiere potrebbe essere deciso dall'algoritmo: a chi pensa Comolli; Guillaume Restes suffers left knee injury in Toulouse’s 4-3 win at Metz; Calciomercato Juventus, si pensa al nuovo portiere: le idee di Comolli.

Chi è Guillaume Restes, il portiere preferito di Comolli per la JuventusTutto ciò che c'è da sapere sul francese classe 2005, che piace tanto all'ad bianconero. Il suo nome era sul taccuino della dirigenza bianconera già la scorsa estate, quando si iniziava a parlare di u ... calciomercato.com

Un talento al giorno, Guillaume Restes: il nuovo Lafont ha un percorso già tracciatoSenso della posizione, riflessi felini, carisma da vendere e anche un discreto piede, utilissimo in questa era dove il portiere è sempre più un difensore aggiunto in fase di possesso. Guillaume Restes ... tuttomercatoweb.com

Alex Meret e Guillaume Restes potrebbero essere due nomi che la Juventus cercherà di ingaggiare per sostituire Michele Di Gregorio quest'estate. Che ne pensate - facebook.com facebook