Kim primo obiettivo per la difesa del Milan è un pallino di Allegri

Il Milan sta valutando l'acquisto di Kim per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Il difensore sudcoreano, ritenuto una priorità dai rossoneri, è al centro delle trattative secondo fonti sportive. La società sta seguendo attentamente la situazione e pianifica eventuali mosse di mercato. La questione riguarda principalmente l'interesse nel riportarlo in Italia, senza ulteriori dettagli sui passaggi futuri.

Il Milan vuole riportare Kim in Italia in vista della prossima stagione. Il difensore sudcoreano, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe il primo obiettivo dei rossoneri per andare a migliorare il proprio reparto arretrato. Il Milan vuole riportare in Italia Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it L'ex Napoli sta facendo fatica a imporsi nel Bayern Monaco e potrebbe far ritorno in Serie A al termine del campionato in corso. Min-Jae Kim, arrivato nell'estate del 2023 in Germania, potrebbe dire addio alla squadra tedesca dopo tre anni. Con un contratto fino al giugno del 2028 con il Bayern Monaco, Kim è alla ricerca di una nuova avventura per provare a rilanciare la propria carriera.