Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale raccolta firme al via

Lo scorso 23 aprile, un gruppo di cittadini ha presentato alla Corte di Cassazione di Roma un progetto di legge di iniziativa popolare che riguarda l’istituzione di una guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale. Tra i firmatari si trova anche il Sindaco di una cittadina, che ha sottoscritto la proposta insieme ad altri quindici sostenitori. La campagna di raccolta firme è stata avviata per promuovere questa iniziativa.

Lo scorso 23 aprile, il Sindaco Silvia Chiassai Martini è stata tra i 15 firmatari che hanno depositato presso la Corte di Cassazione di Roma il progetto di legge di iniziativa popolare: “Interventi per garantire l’equità e il diritto di accesso alle cure per tutti i bambini e gli adolescenti nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Raccolta firme per l'estensione della guardia medica pediatricaNel salone delle feste del Castello di Poppi, si è svolta la presentazione, da parte della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria del Casentino,... Guardia medica. Raccolta firme per il servizioRaccolta firme conclusa a Sestino su un problema importante e sentito: scopo della petizione è infatti quello di sollecitare un rafforzamento del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Guardia medica pediatrica. Fronte unico dei sindaci per sostenere la proposta; Raccolta firme per l'estensione della guardia medica pediatrica; Rapallo: guardia medica pediatrica operativa nel ponte del 2 Giugno; Pediatria e Punti Nascita, a Roma per una proposta di legge - TVL. Guardia medica pediatrica. Fronte unico dei sindaci per sostenere la propostaCollegandosi alla piattaforma del ministero della Giustizia è possibile firmare la proposta di legge: garantire il servizio per tutti e sette giorni su sette . lanazione.it Guardia medica pediatrica. Sperimentazione del teleconsulto. La Regione esclude la LucchesiaUno stop immotivato e inconcepibile per la provincia di Lucca e l’Asl Toscana Nor Ovest per il via libera alla sperimentazione del teleconsulto relativo alla guardia medica pediatrica. Lo spiega in ... lanazione.it In Toscana si sta sperimentando la Guardia Medica Pediatrica. Il successo del servizio ha spinto l'organizzazione a ad espandere la sperimentazione a tutto il territorio nazionale. I sindaci del Casentino hanno si sono schierati in supporto. - facebook.com facebook