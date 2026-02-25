Artisti in classe | oltre i banchi Dalla scuola al palcoscenico

La decisione di integrare gli artisti nelle classi nasce dal desiderio di arricchire l’esperienza scolastica e di avvicinare gli studenti al mondo della musica. La scuola ha organizzato laboratori pratici e incontri con musicisti, trasformando le aule in veri e propri palcoscenici temporanei. Questa iniziativa mira a stimolare la creatività e a superare le barriere tra insegnanti e studenti attraverso l’espressione artistica. La partecipazione cresce di anno in anno, coinvolgendo sempre più giovani.

La musica è libertà, qualcosa che ti accompagna per tutta la vita e che puoi usare per esprimerti. Nella nostra scuola la musica riveste un ruolo molto importante, perché il nostro è un istituto ad indirizzo musicale, che offre un percorso, non obbligatorio, per imparare a suonare uno strumento. C'è una vasta scelta di strumenti, come quelli a fiato (tra essi il flauto) oppure a corde, come la chitarra, il violino e il pianoforte. Da un paio di anni si è aggiunto un nuovo percorso musicale, quello delle percussioni. Le lezioni di strumento si svolgono nel pomeriggio, per tre ore settimanali, una di musica d'insieme, una di teoria e una di lezione individuale.

