Ad Arezzo è arrivato «Il circo sull’acqua», portando uno spettacolo completamente rinnovato. La produzione presenta numeri innovativi e effetti speciali che sorprendono il pubblico. La rappresentazione si svolge su una grande piattaforma acquatica, creando un’atmosfera unica nel suo genere. La compagnia ha già iniziato le performance, attirando numerosi spettatori nella città toscana.

Arezzo, 4 marzo 2026 – E’ arrivato ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magico. Appuntamento dal 6 al 15 marzo prossimi nell’area dedicata agli spettacoli viaggianti di Viale Duccio da Buoninsegna. Dopo la partenza del lunapark, spazio sempre qui ad un nuovo spettacolo. In arrivo due ore di pura meraviglia per tutta la famiglia con i nuovi spettacoli del Circo sull’acqua. Ci saranno fontane danzanti, numeri magici, artisti internazionali, acrobazie mozzafiato e ologrammi marini che prendono vita davanti agli occhi del pubblico seduto sotto il tendone. Ma attenzione, i posti per lo spettacolo infatti sono limitati e il prezzo in cassa è più alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Arezzo «Il circo sull’acqua», con uno spettacolo tutto nuovo e sempre più magico

Un magico Natale con Carolina Benvenga in un nuovo spettacolo per bambiniLunedì 5 gennaio al Teatro degli Arcimboldi va in scena lo spettacolo per bambini e famiglie Un magico Natale con Carolina, di Carolina Benvenga e...

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60Arezzo, 19 gennaio 2026 – La Toscana è una regione a forte vocazione imprenditoriale, caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese diffuso...

Aggiornamenti e notizie su Ad Arezzo Il circo sull'acqua con uno...

Temi più discussi: CIRCO SULL’ACQUA AD AREZZO: FOTO DEL MONTAGGIO; O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente!; Tyke elefantessa ribelle, il nuovo libro di Cortonesi; Arezzo, il centrodestra s’è perso al bar: Romani s’arrabbia, molla Sugar e si candida da sé.

Il Circo Miranda in scena, Briciole di fiabe al MecenateArezzo, 3 gennaio 2026 – Appuntamento durante le vacanze di Natale col teatro e la fantasia con Briciole di Fiabe, il Festival per ragazzi che oggi e domani torna a incantare grandi e piccoli. lanazione.it

Il Circo Miranda in scena. Briciole di fiabe al MecenateLe vacanze di Natale all’insegna del teatro e della fantasia con Briciole di Fiabe, il Festival per ragazzi che oggi e domani torna a incantare grandi e piccoli. Organizzato dalla compagnia Nata con ... lanazione.it

Luigi Tonani, difensore dell'Arezzo facebook

In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna #viabiliTOS x.com