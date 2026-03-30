La Regione ha stanziato circa un milione di euro per interventi in Alta Valmarecchia, destinati a prevenire frane e migliorare la stabilità dei versanti. Sono previsti lavori di trincee drenanti per approfondire il deflusso delle acque, interventi di messa in sicurezza con tecniche ecosostenibili e manutenzioni straordinarie sulla briglia del Rio Faticaio, che includono l’installazione di pali di cemento e massi ciclopici.

I cantieri apriranno nel mese di aprile e saranno seguiti dai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile Un altro passo avanti nella cura del territorio nell’Alta Valmarecchia, nel Riminese, con l’avvio di due interventi nel Comune di Casteldelci: le opere, che partiranno nel mese di aprile, sono strategiche per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico nelle località di Schigno e Mercato interessate da importanti movimenti franosi tuttora attivi che hanno causato danni a infrastrutture e abitazioni. Si tratta di due aree classificate a elevato rischio idrogeologico secondo la legge 2671998, conosciuta come ‘Legge Sarno’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Trincee drenanti e rinforzi, quasi un milione dalla Regione per fermare le frane in Alta Valmarecchia

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