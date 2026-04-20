A cinque turni dalla conclusione del campionato di Serie A, la corsa alla qualificazione in Champions League è ancora molto aperta. La Juventus, il Como e la Roma si contendono ancora la posizione che permette di accedere alla massima competizione europea, con diverse squadre che restano in corsa per ottenere il miglior piazzamento possibile. La sfida per la quarta posizione prosegue, mentre le squadre coinvolte si preparano alle ultime partite.

Mancano solo cinque giornate alla fine del campionato e la lotta per il quarto posto in Serie A è ancora apertissima. Juve, Como e Roma si giocano un'intera stagione nelle ultime partite: ecco il calendario delle tre candidate all'ultimo posto Champions.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, il calendario della lotta Champions. Juve, Como, Roma: chi arriva quarta?

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