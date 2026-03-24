Svelata la prima immagine di Hogwarts dalla nuova serie di ‘Harry Potter’

Hbo ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie di 'Harry Potter', mostrando un'ambientazione della scuola di magia. La fotografia offre un'anteprima dell'aspetto di Hogwarts nel reboot televisivo, che riprende l'universo creato dall'autrice. La foto è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla produzione o sulla trama.

(Adnkronos) – Hbo ha diffuso una nuova immagine ufficiale della nuova serie di 'Harry Potter', offrendo ai fan un primo sguardo alla Hogwarts che farà da sfondo al reboot televisivo dell’universo creato da J.K. Rowling. Lo scatto, pubblicato sull’account Instagram ufficiale della produzione, preannuncia il lancio del primo trailer previsto per domani e mostra Harry – interpretato dal giovane Dominic McLaughlin – di spalle mentre si avvicina al campo da Quidditch, avvolto in un mantello rosso e oro con il suo cognome e il numero 7 da giocatore. Davanti a lui, un gruppo di studenti sta entrando nell’arena, decorata con le bandiere di Grifondoro e Tassorosso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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