Dopo l’omicidio di un leader politico, la Svezia ha progressivamente abbandonato la sua tradizione di neutralità e ha deciso di entrare nella NATO. La questione ha coinvolto il Paese in un dibattito pubblico acceso e ha portato a cambiamenti nelle sue politiche di difesa. La decisione segna un passo importante nella storia recente della nazione, che fino a quel momento si era mantenuta al di fuori delle alleanze militari.

La memoria è l’antidoto per eccellenza contro le armi di distrazione di massa. Gli anniversari sono una sorta di scorciatoia della memoria, purtroppo spesso restano vittime delle “catene di Markov”, quel processo scientifico che permette di prevedere ogni cambiamento a partire dall’osservazione del presente. Spesso, infatti, il presente è ostaggio delle manipolazioni del passato. La premessa non è oziosa. Oggi, infatti, rievochiamo un drammatico anniversario: quarant’anni fa, la sera del 28 febbraio 1986, venne assassinato il primo ministro svedese Olof Palme mentre tornava a casa a piedi e senza scorta dopo aver visto un film con la moglie Lisbeth in un cinema del centro di Stoccolma, “I fratelli Mozart” della regista svedese Suzanne Osten. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’omicidio Palme, la Svezia ha perso lentamente la sua neutralità fino a entrare nella Nato

