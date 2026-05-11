A Pescara è stata fondata una nuova agenzia chiamata Fp Agency, che si occupa di musica e marketing. La società si propone di offrire servizi integrati, sfruttando l’esperienza nel settore musicale con artisti nazionali. I professionisti alla guida sono esperti in comunicazione e promozione, pronti a mettere a frutto le competenze acquisite nel mondo musicale per supportare le aziende locali. La realtà si rivolge a imprese interessate a strategie di marketing innovative.

? Punti chiave Come può l'esperienza con i rapper nazionali aiutare le aziende locali?. Chi sono i professionisti che guidano questa nuova agenzia abruzzese?. Quali strumenti tecnologici integrerà il team per le imprese del territorio?. Perché la sinergia tra musica e marketing sportivo cambierà il mercato?.? In Breve Gianmarco Amato collabora al progetto con competenze in marketing sportivo e digitale.. Servizi includono graphic design, siti web, video e automazioni con intelligenza artificiale.. L'agenzia punta a colmare il vuoto digitale per le imprese dell'Abruzzo.. Pietropaoli vanta collaborazioni passate con artisti come Rocco Hunt e Boomdabash.🔗 Leggi su Ameve.eu

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