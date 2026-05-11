Dalla metropoli al ritorno alle radici | nasce Reform You lo studio dedicato a salute e pilates
A Cesena è stato inaugurato uno studio dedicato a salute e pilates, chiamato Reform You, situato in via Cervese 397. L’evento ha visto la partecipazione del comitato provinciale Asi Forlì-Cesena, rappresentato dalla presidente, dal vicepresidente e dal responsabile tecnico di settore. La cerimonia ha coinvolto le figure istituzionali del comitato, che hanno preso parte all’apertura del nuovo spazio dedicato al benessere.
Il comitato provinciale Asi Forlì-Cesena, rappresentato dalla presidente Elisa Petroni, dal vicepresidente Raffaele Acri e dal responsabile tecnico di settore Carlo Castrignanò, ha aderito all’invito per l’inaugurazione dello studio Reform you, situato a Cesena in via Cervese 397.“Il comitato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo
Notizie correlate
Salute mentale degli adolescenti, al Meyer nasce un progetto dedicatoPotenziare l’intervento precoce e intensivo sulla salute mentale degli adolescenti.
La nuova CEO di Xbox non è una giocatrice? Sharma risponde alle polemiche e promette un “ritorno alle radici”Asha Sharma è finita al centro delle polemiche pochi giorni dopo la nomina a nuova CEO di Xbox.