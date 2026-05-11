Dalla metropoli al ritorno alle radici | nasce Reform You lo studio dedicato a salute e pilates

Da cesenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena è stato inaugurato uno studio dedicato a salute e pilates, chiamato Reform You, situato in via Cervese 397. L’evento ha visto la partecipazione del comitato provinciale Asi Forlì-Cesena, rappresentato dalla presidente, dal vicepresidente e dal responsabile tecnico di settore. La cerimonia ha coinvolto le figure istituzionali del comitato, che hanno preso parte all’apertura del nuovo spazio dedicato al benessere.

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Il comitato provinciale Asi Forlì-Cesena, rappresentato dalla presidente Elisa Petroni, dal vicepresidente Raffaele Acri e dal responsabile tecnico di settore Carlo Castrignanò, ha aderito all’invito per l’inaugurazione dello studio Reform you, situato a Cesena in via Cervese 397.“Il comitato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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