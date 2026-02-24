La nuova CEO di Xbox non è una giocatrice? Sharma risponde alle polemiche e promette un ritorno alle radici

Asha Sharma ha attirato attenzione dopo la sua nomina a CEO di Xbox, a causa delle critiche sulla sua esperienza come videogiocatrice e sul Gamertag considerato troppo giovane. La community ha sollevato dubbi sulla sua familiarità con il mondo dei giochi, nonostante la sua carriera nel settore tecnologico. Sharma ha risposto alle polemiche promettendo di tornare alle origini dell’azienda. La discussione continua a dividere gli appassionati di videogiochi.

Asha Sharma è finita al centro delle polemiche pochi giorni dopo la nomina a nuova CEO di Xbox. Al centro del dibattito, la sua reale esperienza da videogiocatrice e un Gamertag giudicato “troppo recente” da parte della community. Le critiche si sono moltiplicate sui social, alimentando dubbi sulla sua autenticità. Sharma ha deciso di rispondere pubblicamente, chiarendo la situazione e rilanciando con una promessa precisa: riportare Xbox alle proprie radici. Dopo l’uscita di scena di Phil Spencer e di Sarah Bond, la nomina di Sharma ha rappresentato un cambiamento netto. Proveniente dal settore dell’intelligenza artificiale di Microsoft, la nuova CEO non arriva da un percorso tradizionalmente legato allo sviluppo o alla gestione diretta di videogiochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

La nuova CEO di Xbox risponde alle polemiche sulla sua attività da videogiocatriceAsha Sharma ha risposto alle varie critiche sulla sua attività da videogiocatrice, emersa alla pubblicazione della sua Gamertag che mostrava alcune possibili discrepanze sospette. multiplayer.it

Xbox, la console per videogiochi di Microsoft, perde mercato e influenza da anni, e la nuova dirigenza non rassicura gli appassionati

