Salute mentale degli adolescenti al Meyer nasce un progetto dedicato

Un nuovo progetto dedicato alla salute mentale degli adolescenti è stato avviato presso l’Ospedale Meyer di Firenze. Si chiama “CDF Safe Teen Firenze” ed è promosso dall’associazione C’è Da Fare ETS in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer – IRCCS e la Fondazione Meyer. L’obiettivo principale è potenziare l’intervento precoce e intensivo per i giovani che affrontano difficoltà psicologiche.

Potenziare l'intervento precoce e intensivo sulla salute mentale degli adolescenti. È questo l'obiettivo di "CDF Safe Teen Firenze", il nuovo progetto promosso dall'associazione C'è Da Fare ETS in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer – IRCCS e la Fondazione Meyer. L'iniziativa è stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, a Firenze. Il programma prevede un percorso ambulatoriale ad alta intensità rivolto ad adolescenti tra i 12 e i 17 anni che presentano gravi forme di sofferenza psicologica o psichiatrica: tra queste comportamenti autolesivi, ideazione suicidaria, disturbi del comportamento alimentare o forme severe di ritiro sociale.