Dal vetro della finestra rotto dopo una sconfitta alla Play al sogno Mondiale | Mateo che gioia!

Dopo aver subito una sconfitta in una partita alla PlayStation, un giocatore di Parma ha visto il suo nome tra i convocati di Scaloni per il Mondiale. Si tratta di Mateo Pellegrino, che ora sogna di rappresentare l’Argentina nella competizione più importante del calcio. La sua selezione ha suscitato entusiasmo tra amici e tifosi, con l’atleta che si prepara a vivere un’esperienza che potrebbe cambiare la sua vita.

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C’è anche Mateo Pellegrino nella lista dei pre convocati di Scaloni per il Mondiale. Un piccolo pezzo di Parma che spera di giocarsi la Coppa del Mondo, con la maglia dell'Argentina. L’ultimo calciatore crociato a disputare una partita del Mondiale è stato Gabriel Paletta, titolare contro.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mochi isn't trapped with you. You're trapped with her. | Dark AI VTuber [VOD#4] Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale: addio al sogno promozioneIl grande percorso dell’Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l’Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione Il sogno... "Vetro rotto e malori. Una gita da incubo"Gita scolastica da dimenticare per alcuni studenti dei vari indirizzi del primo anno del liceo scientifico, partiti venerdì in gita scolastica alla... Argomenti più discussi: Barattoli di vetro contro gli alpini nel centro storico di Genova; Jake Hall è morto nella villa di Maiorca: L'ex concorrente di reality show è caduto su una finestra e il vetro si è conficcato nel torace e in testa; Centro storico di Genova, barattoli di vetro lanciati da una finestra contro gli Alpini seduti in un bar; Baggio spacca tutto: il Divin Codino rompe una finestra (e il muro dei social) col suo debutto su TikTok. Non visto dalla sua fabbricazione negli anni '30 - un orologio unico Audemars Piguet wri... - reddit.com reddit