Vetro rotto e malori Una gita da incubo

Una gita scolastica organizzata venerdì verso Bologna si è trasformata in un’esperienza negativa per alcuni studenti del primo anno del liceo scientifico, coinvolgendo episodi di vetro rotto e malori tra i partecipanti. L’evento ha causato disagio tra i ragazzi e richiesto interventi di assistenza. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali conseguenze legali o altre conseguenze più gravi.

Gita scolastica da dimenticare per alcuni studenti dei vari indirizzi del primo anno del liceo scientifico, partiti venerdì in gita scolastica alla volta di Bologna. A raccontare l’accaduto è la madre di una studentessa che descrive una giornata segnata "da disagi e imprevisti ". La partenza è avvenuta all’alba, sotto una pioggia battente e con temperature rigide: due i pullman coinvolti nel viaggio, entrambi con studenti della stessa scuola. Dopo circa un’ora di tragitto, però, uno dei mezzi – un autobus a due piani – è stato costretto a fermarsi a causa dell’improvvisa rottura di un finestrino laterale, esploso, senza una causa apparente, verso l’esterno così che, per fortuna i vetri non hanno colpito gli studenti che erano seduti vicino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vetro rotto e malori. Una gita da incubo" Articoli correlati Milano, malori alla mensa di una scuola primaria: dodici bambini e una cuoca colpiti da malessereDodici bambini iscritti a una scuola primaria francese di Milano hanno accusato improvvisi malori durante il pranzo nella sala mensa dell'istituto. Vetro rotto alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: la segnalazioneVandali in azione alla scuola dell'infanzia Torrione Basso: ignoti, infatti, hanno danneggiato un vetro dell'istituto nel popoloso quartiere...