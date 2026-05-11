Dal temporale ai venti di foehn | le previsioni di Meteotrentino

Nella serata di lunedì 11 maggio 2026, si prevede il passaggio di un fronte freddo che si muove verso sud-est, portando temporali localmente intensi nel territorio provinciale. La situazione meteorologica è monitorata da Meteotrentino, che ha diffuso le previsioni per questa giornata. I venti di foehn sono previsti in alcune zone durante le ore successive, in concomitanza con il cambiamento delle condizioni atmosferiche.

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