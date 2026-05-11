Dal temporale ai venti di foehn | le previsioni di Meteotrentino
Nella serata di lunedì 11 maggio 2026, si prevede il passaggio di un fronte freddo che si muove verso sud-est, portando temporali localmente intensi nel territorio provinciale. La situazione meteorologica è monitorata da Meteotrentino, che ha diffuso le previsioni per questa giornata. I venti di foehn sono previsti in alcune zone durante le ore successive, in concomitanza con il cambiamento delle condizioni atmosferiche.
Nella serata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, è previsto il passaggio di un fronte freddo in movimento verso sud-est che favorirà lo sviluppo di temporali localmente intensi sul territorio provinciale. A comunicarlo è Meteotrentino che non esclude la possibilità dell’arrivo di grandine, di piccole.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie correlate
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporale, codice giallo per la fascia occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la...
Dexter: Resurrection 2, le foto dal set svelano un salto temporale e un colpo di scena mozzafiatoIl set della seconda stagione della serie sequel svela nuove sorprese, a giudicare da quanto mostrato nelle foto dal set che ritraggono Michael C.