Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporale codice giallo per la fascia occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune zone della Puglia sono sotto allerta temporale, con un codice giallo che riguarda la fascia occidentale dal Foggiano al Tarantino. La Protezione civile ha diffuso le previsioni meteo relative a questa regione, evidenziando la possibilità di piogge intense e temporali nel territorio. La situazione interessa principalmente le aree più a ovest della regione, dove sono state segnalate condizioni meteorologiche instabili.

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dieci ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sulle zone interne e montuose di Puglia occidentale." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.