A Palermo torna in scena Coriolano della Floresta lo spettacolo tratto dal romanzo di Luigi Natoli

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend L'amore per la propria terra, il dramma dell'esilio, un matrimonio negato in una Sicilia in cui dominano sopraffazione e miseria. A Palermo torna in scena "Coriolano della Floresta", lo spettacolo della compagnia teatrale Araldo del Vespro, con la regia di Giuseppe Bongiorno. L'appuntamento è domenica 22 marzo, alle ore 21, al Teatro Don Bosco Ranchibile (via Libertà, 199). Il protagonista, Coriolano, incarna la figura dell’esule costretto ad abbandonare la propria terra per ragioni di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

"Calvello il Bastardo": al Teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo tratto dal primo (dimenticato) romanzo di NatoliLo spettacolo si tiene domenica 1 marzo al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo.

Le donne tra i Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo sui passi delle protagoniste femminili del romanzo di NatoliL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Non c'è complotto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coriolano della Floresta

Discussioni sull' argomento Coriolano della Floresta torna in scena a Palermo: sul palco il seguito dei Beati Paoli; UniCredit, il 17 marzo a Palermo il Forum Turismo; Incontro progetto 'via Aiace', Tamajo: Dare impulso alla realizzazione delle opere per sostenere imprese e Palermo; Inchieste sanità, Tavolo della Salute: Quadro desolante, crescente sfiducia dei cittadini.

Coriolano della Floresta torna in scena a Palermo: sul palco il seguito dei Beati PaoliL’amore per la propria terra, il dramma dell’esilio, un matrimonio negato in una Sicilia in cui dominano sopraffazione e miseria. A Palermo torna in scena Coriolano della Floresta, lo spettacolo […] ... blogsicilia.it

La censura dell’Unità da parte della Rai a Sanremo era stata prettamente politica. Stupida oltremodo e ottusa. Di stampo stupidamente politico. Quella di ieri, che ha staccato a fine cover per non far vedere il bacio saffico in primo piano tra Gaia e Levante, é pe - facebook.com facebook